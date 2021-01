Marc Madiot verdedigt met passie zijn pupil Pinot: "Hij heeft iets wat velen niet hebben"

Marc Madiot en Thibaut Pinot: ze waren al goed voor enkele emotionele, legendarische beelden. Bij de ritzege van Pinot in 2019 in de Tour op de Tourmalet werd Madiot haast gek. Toen Pinot later opgaf en dacht aan stoppen, pepte Madiot hem weer op.

Ook in de Tour van 2020 werd het finaal weer niets voor Pinot. Dit jaar gaat hij de Giro rijden. Op het persmoment van Groupama-FDJ nam Madiot het woord om zijn renner met passie te verdedigen. "Hij heeft iets wat sommige renners niet hebben en dat is commitment. Hij heeft niet altijd te woorden om het te zeggen of zich uit te drukken, maar hij heeft iets wat velen niet hebben."

Pinot heeft zijn deel van de kritiek ondertussen al wel gehad. "Ze zeggen: 'Het is altijd iets met Thibaut Pinot, hij is mentaal niet sterk genoeg.' Als er één iemand is die de pijn kan doorstaan, is het Thibaut. Ik weet niet of hij ooit de Ronde van Italië gaat winnen. Heeft hij het potentieel om dat te doen? Natuurlijk. Ik weet niet of hij ooit de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Van één ding ben ik zeker: hij gaat het proberen."

INZET

Aan inzet heeft het hem in elk geval nog nooit ontbroken. "Zolang hij een nummer opgespeld heeft, zal hij er alles aan doen", is Madiot zeker van zijn stuk. "Hij geeft en hij blijft geven."