Tadej Pogacar heel zelfzeker voor de Tour: "We hebben de sterkste ploeg"

Het verlanglijstje van Tadej Pogacar voor 2021 is lekker gulzig. Hij wil de Tour opnieuw op zijn naam schrijven, beter doen dan zijn derde plek van 2019 in de Vuelta en Olympisch goud pakken.

Voor de Tour de France rekent hij op de sterkte van zijn team om de eindzege naar zich toe te trekken. De ploeg is versterkt met Rafal Majka, Ryan Gibbons, Matteo Trentin en Mark Hirschi.

“Ik denk dat we nu al sterker zijn dan Jumbo-Visma”, zegt Pogacar aan Het Laatste Nieuws. “Vorig jaar in de Tour verloren we meteen David de la Cruz. Fabio Aru gaf op in rit acht en daarna brak Davide Formolo zijn sleutelbeen. Dit jaar zullen we, zonder de pech van vorig jaar en met een nog betere voorbereiding, de sterkste ploeg hebben.”

De tijdritten beter naar zijn hand zetten is één iets, maar het nieuwe parcours doet hem niet meteen juichen van plezier. “Ik mag geen tijd verliezen in de tijdritten. Er is er al één in de eerste week. We werken nu al aan mijn tijdritpositie. Ik train veel meer met mijn tijdritfiets op de vlakke weg”, vervolgt Pogacar.

Toch heeft hij er veel vertrouwen in. “Dat deed ik vroeger niet veel. Nu moet het. Ik zorg dat ik fysiek klaar ben voor een nieuwe Tour. Ik ben de titelverdediger en dat maakt het wellicht moeilijker. Dit is nieuw voor mij. Het moet lukken.”