Waarom Mathieu van der Poel het WK wint: Vraag maar aan Niels Albert en Sanne Cant

De kans dat Mathieu van der Poel het WK in Oostende wint is groot. En daar heeft zijn keuze voor een stage in Spanje wel wat mee te maken.

Het zand van Oostende zou wel eens het verschil kunnen maken. "Mathieu heeft bijna elke dag op het strand getraind. Ideaal. Het zijn trainingen die we hier elk jaar doen", zegt sportief manager Christoph Roodhooft aan Het Laatste Nieuws.

De stages van van der Poel leverden altijd al op. Maar de Nederlander was lang niet de enige die zo een prijs kan pakken. Niels Albert werd in het zand van Koksijde kampioen in 2012, na een stage op de Spaanse stranden. Sanne Cant pakte op dat WK haar eerste bronzen medaille.

"Je kan seizoenen en kampioenschappen niet zomaar met mekaar vergelijken", zegt Roodhooft. "Maar we hebben wel alle vertrouwen in deze voorbereiding. Mathieu is er klaar voor. Hij is een van de beste zandcrossers die er zijn."