Bondscoach Vanthourenhout openhartig: "Daar haal ik meer voldoening uit"

Bondscoach Sven Vanthourenhout vertelt met welke missie hij bondscoach is. En dat gaat niet alleen over het begeleiden van de toprenners.

Vanthourenhout wil niet pamperen, maar begeleid graag de renners op de juiste manier. “Ik probeer als bondcoach ervoor te zorgen dat alle essentiële zaken in orde zijn, zonder het gat van renners af te vegen. Remco of Wout hebben mij ook niet nodig om wereldcoureurs te worden. Mindere getalenteerde jongeren mee helpen op topniveau brengen, daar haal ik meer voldoening uit”, zegt Sven Vanthourenhout aan Sport/Voetbalmagazine.

En dan doet hij ook een straffe uitspraak over Sven Nys. “Absoluut. Ik ben er zelfs zeker van dat als ik wél een topcoureur was geworden dat ik nu geen bondscoach zou zijn. Kampioenen, zoals Sven Nys, kunnen dat niet. Die hebben in hun carrière op slechts één autostrade gereden: die richting succes.”

Dat doet Vanthourenhout door renners met raad en daad bij te staan in de opbouw van hun carrière. “Minder talentvolle renners moeten veel meer omwegen nemen om iets te bereiken en botsen op veel meer obstakels. Zoals ik in mijn vijftien jaar als profrenner. Daardoor kan ik jonge talenten nu wijzen op de gevaren van magerzucht, van te veel trainen, van verkeerde ploegkeuzes...”