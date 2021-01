Ex-Portugese kampioen wordt voor vier jaar geschorst na schommelingen in bloedpaspoort

Domingos Gonçalves kent zijn straf. De ex-Portugese kampioen wordt voor vier jaar geschorst, nadat er schommelingen waren ontdekt in zijn bloedpaspoort. Hij was al geschorst, dus zijn schorsing loopt nog tot 2023.

Volgens Wielerflits is er een beslissing genomen over Domingos Gonçalves. De 31-jarige renner werd in het verleden nog onder meer Portugees kampioen, maar die titels zijn van hem afgenomen. Hij reed onder meer voor Caja Rural-Seguros RGA en Radio Popular Boavista.

Domingos Gonçalves zou voor vier jaar geschorst worden, maar aangezien hij al voorlopig geschorst was, loopt zijn schorsing nog tot 2023.