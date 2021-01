Geweldig nieuws voor Philippe Gilbert! Hij is vader geworden van een dochter

Bettina, de vriendin van Philippe Gilbert, is bevallen van een dochter. Ze zal door het leven gaan met de naam Valentine. Gilbert maakte zelf het nieuws bekend via sociale media. "Bettina en ik zijn heel blij dat we onze kleine meid in onze bubbel mogen verwelkomen. Moeder en dochter stellen het goed. Bedankt voor alle wensen", aldus Gilbert.

Het is het eerste kindje voor Gilbert en Bettina samen. Onze landgenoot heeft ook al twee kinderen uit een vorige relatie: Alan en Alexandre.

Bettina et moi sommes très heureux d'accueillir notre petite fille dans notre bulle : bienvenue Valentine. 💖 Mother and daughter are doing great, thank you for all your best wishes! pic.twitter.com/0Gf65h5Lm2