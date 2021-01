Laurens Sweeck één van de outsiders voor de wereldtitel? "Eerste passage door het zand wordt zeer belangrijk"

Met Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn de twee topfavorieten voor het WK veldrijden bekend, maar daarnaast zijn er enkele renners die onder elkaar zullen moeten uitvechten wie mee op het podium zal staan.

Eén van de favorieten voor een podiumplaats is Laurens Sweeck. Hij doet het goed de laatste weken en hij kan ook zeer goed in het zand rijden. "Ergens ben ik wel bezig met de eerste of tweede plaats, maar van Aert en van der Poel gaan niet ineens twee minuten trager rijden", vertelde Sweeck en staat te lezen bij Sporza.

Volgens Sweeck zal de start en de eerste passage door het zand cruciaal worden. "Als je bij de eerste passage door het zand in de tiende of vijftiende plaats zit, kan het al een verloren zaak zijn. De verschillen gaan dan al groot zijn", legde Sweeck uit.