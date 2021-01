Michael Vanthourenhout blikt vooruit: "Bij een goede dag kan ik meestrijden voor het podium"

Op het WK veldrijden zondag wordt uiteraard naar Mathieu van der Poel en Wout van Aert gekeken, maar met onder meer Sweeck, Pidcock en Vanthourenhout zijn er nog enkele renners die hun zinnen op het podium gezet hebben.

Toch denkt Vanthourenhout dat het niet eenvoudig zal zijn voor hem op het podium te halen. "mijn conditie is in orde, dus als ik een goede dag heb, kan ik meestrijden voor het podium", vertelde Vanthourenhout bij Sporza.

Toch is zand niet echt één van de specialiteiten van Vanthourenhout. "De helft van het parcours ligt mij zeer goed, maar in het zand moet ik even mijzelf oppeppen. Wout van Aert pakt het goud volgens mij", aldus Vanthourenhout.