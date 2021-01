Philippe Gilbert kijkt uit naar La Marseillaise: "Te vroeg om over resultaten te spreken"

Philippe Gilbert rijdt zondag mee in de GP La Marseillaise. Voor resultaten komt dat veel te vroeg. Gilbert wil vooral ritme opdoen.

De rit wordt helemaal anders dan andere jaren. "Het deelnemersveld is heel sterk", zegt Gilbert aan Sporza. “Normaal is dat niet zo, maar door de vele uitgestelde koersen door corona in Spanje en andere landen zakken veel goeie renners naar de eerste koers in Frankrijk af. Het belooft een hervatting van heel hoog niveau te worden."

Ook de Ster van Bessèges (3-7 februari) en de Ronde van de Provence (11-14 februari) staan op het programma. "Dat zijn heel lastige koersen met een mooi parcours. Ik ben gelukkig dat ik daar mag rijden. We hebben een goede teamstage achter de rug in Spanje met de kern voor de klassiekers. Maar ik blijf voorzichtig in mijn verwachtingen."

Voor resultaten rijdt Gilbert deze wedstrijden alvast niet. "Mijn enige doel is om de competitie te hervatten en ritme op te doen. Een goed resultaat zou een droom zijn, maar het is te vroeg voor mij om daarover te praten. Ik wil hier gewoon mijn voorbereiding finetunen."

Na de breuk van zijn knieschijf in de Tour de France heeft hij veel gewerkt om er opnieuw te staan. "Ik kon pas veel later dan verwacht weer hervatten. Mijn conditie was bijna nul. Ik heb heel hard moeten werken. Ik ben ook heel voorzichtig en momenteel ook in goeie gezondheid. Fingers crossed dat dat zo blijft."