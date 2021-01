Programma van Oliver Naesen wordt gewijzigd door het coronavirus: "Ik ben blij dat we nog aan wedstrijden kunnen deelnemen"

Het programma van Oliver Naesen is aangepast. Onze landgenoot had normaal gezien deelgenomen aan de Ronde van Valencia en de Ruta del Sola, maar het coronavirus strooide roet in het eten. In plaats daarvan zal Naesen onder meer deelnemen aan de Ster van Bessèges.

Voor Oliver Naesen maakt het niet veel verschil. Hij is al blij dat hij aan de start van een wedstrijd kan verschijnen. "Het parcours is misschien minder zwaar, maar ik ben blij dat we aan wedstrijden kunnen deelnemen", vertelde Naesen bij Sporza.

Toch zou het nog niet helemaal zeker zijn. "De Franse president had het over nieuwe maatregelen, dus het is nog niet helemaal zeker dat de Franse wedstrijden kunnen doorgaan. Ik hoop dat we er aan de start kunnen verschijnen, want ik heb wel wedstrijden nodig om een goede vorm te pakken te krijgen", legde Naesen uit.

Naesen kijkt uiteraard uit naar de Vlaamse klassiekers. Volgens hem zullen deze wedstrijden niet in gevaar komen. "Het is eerder al bewezen dat de wedstrijden veilig georganiseerd kunnen worden, dus ik denk niet dat het Belgische voorjaar in het water zal vallen."