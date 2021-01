Sanne Cant zakt zonder druk af naar het WK: "Voor het eerst in negen jaar tijd geen favoriet voor het podium"

Bij de vrouwen zal er op het WK veldrijden vooral naar de Nederlandse rensters gekeken worden en dus kan Sanne Cant zonder druk afzakken naar het wereldkampioenschap.

Sanne Cant gaf een interview bij Sporza. "De conditie is goed en ik start zonder veel druk aan het WK. Voor het eerst in negen jaar tijd ben ik niet één van de favorieten om op het podium te eindigen", vertelde de Belgische kampioene.

Wie maakt volgens Cant het meeste kans om te winnen? "Het is moeilijk te zeggen. Iedereen moet zijn eigen wedstrijd rijden. De sterkste en meest technische gaat naar voren komen en wereldkampioen worden", aldus Cant.