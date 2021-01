Sven Nys reageert fel op uitspraken bondscoach: "Thibau is daar het slachtoffer van geworden"

Thibau Nys zorgde vorig jaar voor een wereldtitel, maar dit jaar is hij zelfs niet geselecteerd voor het WK. Vader Sven Nys komt graag nog eens op dat onderwerp terug.

Vanthourenhout liet horen in een interview met Het Nieuwsblad dat de ploeg evolueerde naar ‘Tem Thibau.’ "Daar ben ik toch van geschrokken", zegt Sven Nys in Extra Time Cross. "We hebben de voorbije jaren toch ook nog leuke dingen laten zien, met Toon Aerts en Lars van der Haar. En we pakten dit seizoen nog nooit zo veel publiciteit met Lucinda Brand. Ik probeer gewoon, ook zonder Sven, mijn best te doen en dat gebeurt met vallen en opstaan. Net zoals bij hem bij de bond."

En zo lijken er toch wel wat spanningen tussen de twee te zijn ontstaan. "Ik heb mij daar toch ook vragen bij gesteld. Ik vond het ook jammer, want we hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden. Veel mensen denken dat Sven bij de bond zit dankzij mij, terwijl dat absoluut niet het geval is. Misschien wou hij aan de buitenwereld tonen dat hij ook onafhankelijke beslissingen kan nemen. Hij wou daar misschien een punt van maken en daar is Thibau dan het slachtoffer van geworden."

En dus is er zeker actie nodig volgens Nys. "Er zijn helemaal geen spanningen tussen Sven en mij, maar als alles gaan liggen is na het WK moeten we dat toch eens uitpraten. Dat is nodig, vind ik."