Tim Merlier mocht als laatste naar het WK: "Ik zal geen hoofdrol spelen"

Tim Merlier kijkt uit naar het WK in Oostende, ook al weet hij dat hij geen grote rol zal spelen. Woensdag start hij trouwens ook op de weg en ook daar kijkt hij naar uit.

Merlier eindigde in Overijse pas 14de, maar dat kruipt niet in zijn kopje voor het WK in Oostende. “Tijdens de Druivencross is het mij niet gelukt om de lijn van het BK in Meulebeke door te trekken”, klinkt het bij Merlier aan HLN. “Nochtans had ik verwacht goed te zijn. Sowieso zal ik op het WK geen hoofdrol spelen. Zondag ben ik content als ik de top acht haal.”

De regels op het WK zijn heel streng. “Strenger dan in Overijse, wat eigenaardig lijkt. Anderzijds begrijp ik het wel. We moeten op onze kamer eten. Ook dat is speciaal. Behalve om de omloop te verkennen en te trainen, mogen we het hotel niet uit. Op hotel heb ik altijd mijn iPad bij, zodat ik steeds een serie op Netflix kan bekijken.”

"Ik hoop op een mooie strijd tussen Wout en Mathieu”, aldus Merlier, die met Van Aert goed opschiet, maar ook ploeggenoot is van van der Poel bij Alpecin-Fenix. “Deze week werd ik vaak aangesproken over hun duel in Overijse. Iedereen vond dat een mooie cross. Ook zondag zullen ze aan elkaar gewaagd zijn. Ik vermoed dat we in het zand veel zullen moeten lopen.”