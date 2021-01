Toon Aerts wil niemand naar voren schuiven als topfavoriet voor het WK veldrijden: "Het zal enorm spannend worden"

Zondag zullen de elite mannen onder elkaar uitvechten wie de nieuwe wereldkampioen zal worden. Het belooft een spannende strijd te worden, waarin de hoofdrollen normaal weggelegd zullen zijn voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Ook Toon Aerts durft geen voorspelling te doen. Volgens onze landgenoot zijn de twee topfavorieten aan elkaar gewaagd. "Het zal enorm spannend worden, wat leuk is voor de kijkers. De technische passages zijn niet moeilijk genoeg om Wout van Aert in moeilijkheden te brengen, terwijl Wout niet van Mathieu zal weggeraken in het zand als Mathieu een goede dag heeft", aldus Aerts en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Als Aerts echt moest kiezen, gaat hij wel voor zijn landgenoot. "Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar als ik echt een naam moet geven, gaat er een lichte voorkeur uit naar Wout van Aert", concludeerde Toon Aerts.