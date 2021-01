Toon Vandebosch heeft maar één doel: "Ik moet gaan om te winnen"

Toon Vandebosch komt met stevige ambities aan de start van de WK bij de beloften in Oostende. Of hij die kan waarmaken is een ander paar mouwen.

Veel ambitie, dat is wat je nodig hebt om aan een WK te starten. “Ik moet gaan om te winnen”, zegt Vandebosch aan HLN. “Het podium moet haalbaar zijn. Volgens mij komen we met vijf sterke beloften aan de start. Ryan Kamp en Pim Ronhaar van Nederlandse kant, Niels Vandeputte, Timo Kielich en ik van Belgische zijde.”

En in Oostende heeft hij al gewonnen. “Als je ooit ergens won ga je er graag terug. Zaterdag rijd ik mijn vijfde WK. Op wereldkampioenschappen had ik vaak pech. Als tweedejaarsjunior in het Luxemburgse Bieles was ik grieperig, vorig jaar in het Zwitserse Dübendorf kwam ik bij de start door een andere renner ten val. Zaterdag sta ik normaal op de eerste rij. Dus moet ik uit het gedrum kunnen blijven.”

Het is voor Vandebosch wel jammer dat er geen publiek zal zijn. “Bij de profs moet je proberen volgen, ga je van wiel naar wiel. Zaterdag moeten we zelf koers maken. Dat er geen publiek mag komen is echt zonde. Ik heb een vrij grote supportersschare. Die hadden in Oostende voor heel wat sfeer kunnen zorgen.”