Twee Rotterdammers strijden voor de WK-titel bij de vrouwen

Twee Rotterdammers zijn het, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado, en ze willen in Oostende allebei de WK-titel veroveren.

Negen jaar verschil zit er tussen de twee. Brand is met haar 31 een andere generatie dan Alvarado. De twee crosskoninginnen van deze winter willen maar één ding: in Oostende met goud gaan lopen.

Brand won 11 keer dit seizoen, Alvarado pakte 8 keer uit met winst. Zeven keer stonden ze als nummer één en twee samen op het podium. Dat onderonsje eindigde op 4-3 in het voordeel van Brand.

De dominantie van de twee Nederlandse vrouwen is gigantisch groot. In de Wereldbeker, Superprestige en X20 Trofee waren er dit seizoen alleen maar Nederlandse zeges.

“Ik maak grote kans om weer de wereldtitel te pakken, maar het wordt sowieso een harde strijd.”, klinkt het bij Alvarado in De Gelderlander.

Brand bereidde zich in ons land voor op het WK. Ze werd op een WK al vierde, twee keer derde en tweede in 2019 in Bogense. “Ik mag hopen dat Bogense niet mijn enige kans was. Ondertussen heb ik het vertrouwen dat die keer niet het enige moment zal zijn”, besluit Brand.