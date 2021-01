Wout van Aert is klaar voor de strijd: "Ik heb naar het WK toegewerkt en het gevoel zit goed de laatste weken"

Zondag is het zo ver. Dan staat het WK veldrijden op het programma. De twee topfavorieten zijn uiteraard Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Wout van Aert is helemaal klaar voor de strijd.

In een interview bij Sporza vertelde Wout van Aert dat het gevoel goed zit. "Ik heb naar het WK toegewerkt en het gevoel zit goed de laatste weken. De cross in Overijse heeft vertrouwen en bevestiging gegeven en ik heb er veel zin in", vertelde onze landgenoot.

Wat verwacht Wout van Aert van het WK? "Ik ben enorm gemotiveerd, want het parcours ligt mij en ik rijd graag in het zand. Het zal een kwestie van indelen worden, want je geraakt nergens als je het zand niet doorkomt", aldus van Aert.