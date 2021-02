Intermarché-Wanty-Gobert blijft met zelfde fietscomputers werken: "In moderne wielrennen deze functies essentieel"

Continuïteit is een belangrijk gegeven in de partnerships, ook voor Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Daarom ook wellicht dat de Belgische ploeg blijft samenwerken met Bryton. Dat staat in voor de GPS fietscomputers die de renners van het team kunnen gebruiken.

Alle 29 renners van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux krijgen de nieuwste fietscomputer van Bryton, de Rider 750. Het geavanceerde toestel is uitgerust met een interactieve grafische gebruikersinterface op een kleuren touchscreen display en biedt onder meer ondersteuning voor elektronische schakelsystemen.

SNEL VAN FEEDBACK NAAR NIEUW MODEL

"Sinds vorig seizoen krijgen we de kans om met de Bryton GPS fietscomputers te werken. Het is opmerkelijk hoe snel onze feedback bij Bryton omgezet wordt in de ontwikkeling van nieuwe modellen. De Rider 750 is de ideale trainingspartner van onze renners", verklaart Head of Coach Frederik Veuchelen.

En dit vanwege een aantal cruciale functies. "Voorafgaand aan de rit kan een parcours via de Bryton app op het toestel geladen worden, tijdens de rit kunnen gegevens via de geconnecteerde power-of hartslagmeters goed opgevolgd worden en achteraf kunnen de gegevens via de app onmiddellijk naar Trainingspeaks gesynchroniseerd worden voor een analyse. In het moderne wielrennen zijn deze functies essentieel."