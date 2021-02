Durbridge moet het stellen met zilver op Australisch Kampioenschap tijdrijden en moet winst aan 20-jarig talent laten

In Australië hebben ze al een nationale titel uitgedeeld in de koers. Luke Durbridge ging daar voor het verlengen van de tijdrittitel. Dit jaar was zilver het hoogst haalbare voor hem, het goud ging naar de 20-jarige Luke Plapp.

De nieuwe generatie laat zich dus gelden in Australië. Plapp had eerder ook al een rit gewonnen in het Santos Festival, waar de eindzege overigens naar Durbridge ging, maar deze keer is dus ook de grootste prijs voor Plapp. Die pakte ferm uit, want hij zette Durbridge op bijna driekwart minuut BELOFTENKAMPIOEN ONTTROONT ELITEKAMPIOEN Durbridge is nochtans niet de eerste de beste in Australië. Hij werd al vier keer Australisch kampioen tijdrijden en ook de voorbije twee jaar behoorde hem de titel toe. Plapp werd vorig jaar nog nationaal tijdritkampioen bij de beloften en doet het nu dus bij de elite. Hij reed exact 43 seconden sneller dan Durbridge. De bronzen medaille ging naar Kelland O'Brien, die er 1 minuut en 11 seconden langer dan Plapp over deed om het parcours af te leggen. Met Chris Harper had Jumbo-Visma ook nog een renner bij de eerste vier.