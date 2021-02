Mads Pedersen laat meteen dichte ereplaats optekenen maar kan niet om vaststelling heen: "Een stressvolle dag"

Voormalig wereldkampioen Mads Pedersen won zijn eigen sprint op de eerste dag van de Ster van Bessèges. Wel waren er op dat moment al twee renners over de meet gebold. Het werd dus een derde stek voor de Deen, aan het einde van een hele nerveuze rit.

De ambitie is altijd om nog beter te doen. Al bij al kan Pedersen wel met de uitslag leven. "Normaal ligt dit me vrij goed. Er is een gelijkaardige rit in de Ronde van Denemarken. Het was een lastige finale. De jongens deden het super om me de hele dag uit de problemen te houden. Alex Kirsch bracht me in een uitstekende positie aan de voet van het laatste klimmetje. Het was een goede start van het seizoen."

PITTIGE SLOTKILOMETER

Veel zenuwen in het peloton, merkte hij wel op. "Het was een stressvolle finale. Met 3 op 4 kilometer te gaan reden we op een brede weg en ging het heel snel. Dan kom je in smalle straten, met bochten en rondpunten in de stad. In de laatste kilometer zijn er 300 meter oplopend en dan weer 200 meter vlak. Het is dus een pittige slotkilometer."

De omstandigheden waren iets anders dan verwacht en daardoor mengden extra veel renners zich in de strijd. "Het was een stressvolle dag. Normaal staat er zijwind hier, maar er stond nu helemaal geen wind. Iedereen dacht dat hij voor een goede uitslag kon gaan. Het eerste deel van de rit was wel oké, in de tweede deel ging er veel stress mee gepaard."