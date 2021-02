Lefevere kristalhelder: "Wie dat over me zegt, kent zijn geschiedenis niet" en "Al in het veldrijden toen Roodhoofts en Mettepenningen nog in pampers zaten"

Aernout Van Lindt

Vandaag 11:55 |







Foto: © photonews

Het WK in Oostende was er eentje met heel wat wegwielrenners aan de start. Van Aert, Van der Poel, maar ook Stybar, Haussler en Aru bijvoorbeeld. Velen zeggen dat Patrick Lefevere een koele minnaar is van het genre, maar ... “Ik heb blijkbaar de naam om tegen het veldrijden te zijn, maar met de hand op het hart: het tegendeel is waar”, aldus Patrick Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad in aanloop naar het WK. “Ik heb geen stem gehad in het afbouwen van het veldritprogramma van Stybar bijvoorbeeld.” Piste “Ik zat al in het veldrijden toen de Roodhoofts en Mettepenningen van deze wereld nog in de pampers zaten. Erik De Vlaeminck, Berten van Damme en Robert Vermeire hebben allemaal bij Marc Zeepcentrale gereden toen ik er ploegleider was.” “Hetzelfde voor bijvoorbeeld pistewielrennen bijvoorbeeld. De Gentse Zesdaagse komt slecht qua timing, maar op zich ben ik niet tegen de piste. Wie zegt dat voor Patrick Lefevere alleen het wegwielrennen telt, die kent zijn geschiedenis niet.”



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.