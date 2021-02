Alaphilippe rijdt eerste koersdagen in Tour de la Provence komende week, geflankeerd door Stybar, Lampaert en Vansevenant

Dat wordt meteen ook de eerste koers van Julian Alaphilippe in 2021. De wereldkampioen kwam in 2020 ten val in de Ronde van Vlaanderen en zou nog altijd wat last hebben van zijn hand bij het sprinten, maar dat weerhoudt hem er niet van om toch opnieuw te koersen.

De Tour de la Provence is een vierdaagse rittenkoers met het zwaartepunt in de derde etappe. De aankomst van die etappe ligt namelijk op de Mont Ventoux. Niet op de top wel op Chalet Reynard waar het maanlandschap richting de top begint.

Alaphilippe wordt bijgestaan door twee Belgen: Yves Lampaet en Mauri Vansevenant. Verder zullen ook Zdenek Stybar, Rémi Cavagna, Kasper Asgreen en Davide Ballerini aan de start staan voor Deceuninck-Quick.Step.

Tour de la Provence, here we come!



Headlined by World Champion @alafpolak1, the Wolfpack is ready for its first race of the season, set to start in a couple of days' time: https://t.co/2YqcVWVSOj pic.twitter.com/i8DRr129i9