Er is leven na het WK: wie wint Superprestige in Middelkerke?

Ook na het WK wordt er nog even doorgescrosst in het veld. Zaterdag staat de Superprestigemanche van Middelkerke op het programma, de slotmanche van het regelmatigheidscriterium.

In dat Superprestige-klassement staat Toon Aerts aan de leiding, met 5 punten voorsprong op Eli Iserbyt en 9 op Michael Vanthourenhout. Het lijkt er dus op dat enkel Iserbyt nog echt in staat is om leider Aerts van de troon te stoten.

Favorieten mannen

Zonder Wout van Aert of Mathieu van der Poel ligt ook de strijd om de eerste plaats in de cross helemaal open. Eli Iserbyt heeft de voorbije weken een wat lastigere periode achter de rug, voor hem zal het lastig worden om als eerste over de streep te komen in Middelkerke.

Toon Aerts toonde zich op he WK als the best of the rest en werd derde. Misschien kan hij de winst in het algemene klassement extra in de verf zetten door ook de slotmanche te winnen.

Hij zal ook rekening moeten houden met Laurens Sweeck, die beter begon te crossen naarmate het seizoen vorderde. Op het WK werd Sweeck 4e, voor Vanthourenhout en Iserbyt.

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen leek het momentum van Lucinda Brand over en was uittredend wereldkampioene Alvarado net op tijd in vorm geraakt op het WK. Maar een val (en geen superbenen) zorgde ervoor dat Lucinda Brand toch wereldkampioene werd.

In Middelkerke moet de kersverse wereldkampioene 3 punten verdedigen tegenover haar concurrente. Met winst in het WereldBeker-klassement op zak wil Brand volledige suprematie door ook de Superprestige en het X²O-klassement te veroveren.

Annemarie Worst wil haar goede vorm van het WK ongetwijfeld nog eens laten zien in Middelkerke. Ze moest haar landgenote in de laatste ronde laten gaan na een slippertje en is ongetwijfeld uit op revanche.