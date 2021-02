Patrick Lefevere over verbod op daaltechniek en extra ploeg in Tour de France: "Daar kan ik alleen cynisch over zijn"

Als er één man met een mening is in het peloton, dan is het wel Patrick Lefevere. Ook over het verbod op het dalen in een bepaalde houding heeft hij een mening.

De zogenaamde 'Super Truck'-houding wordt het genoemd. Een renner die tijdens een afdaling op zijn zadel gaat zitten om zo aerodynamisch mogelijk naar beneden te snellen. Verboden, zegt de UCI. Iets dat Lefevere tegelijkertijd wel en niet snapt. "Ik heb er nog niet veel valpartijen van zien komen en ik ga een profrenner niet vertellen hoe hij op zijn fiets moet zitten. Maar ze zullen niet willen dat er kopieergedrag is bij de jeugd, waar het wel sneller tot valpartijen leidt", schrijft hij in zijn column bij Het Nieuwsblad. Extra ploeg in de Tour Dat de Tour de France met een extra ploeg gereden zal worden, daarover is Lefevere minder amused. "In 2018 moest het aantal renners per ploeg van 9 naar 8 voor de veiligheid. Het was veiliger met minder renners klonk het toen. En nu doen ze er gewoon een ploeg bij, daar kan ik enkel cynisch over zijn", is de boodschap van Lefevere