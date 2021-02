Qhubeka bevestigt: Sander Armée gaat in Frankrijk debuteren voor nieuwe ploeg aan zijde van Fabio Aru

Na zeven jaar bij Lotto Soudal tekende Sander Armée een contract bij Qhubeka ASSOS. Voor zijn nieuwe ploeg zal hij vanaf donderdag in actie komen in de Ronde van de Provence. Dat gaat dus de eerste koers van het jaar worden voor Armée.

In een gesprek met Wielerkrant verklapte Sander Armée reeds dat hij de Ronde van de Provence zou rijden. Dat heeft zijn ploeg nu bevestigd, want de naam van de Leuvenaar zit in de selectie van het team voor de Franse rittenkoers.

Nog in die selectie: Fabio Aru, Nicholas Dlamini, Kilian Frankiny, Karel Vacek, Mauro Schmid en Connor Brown. Vooral Aru is uiteraard een opvallende naam. "Ik kan niet wachten om bij mijn nieuwe ploeg aan het wegseizoen te beginnen", blikt de Italiaan vooruit. "Ik ben blij met mijn conditie. We zullen zien hoe de koers verloopt."

ZES DEBUTANTEN

In totaal zijn er zes renners in de zevenkoppige selectie die hun eerste wedstrijd voor de ploeg gaan rijden en daar is Sander Armée er dus één van. Zijn eerste koersdagen van 2020 zijn nakende. Dit kadert ook in een iets ander seizoensbegin dan Armée gewend is, want de vorige jaren reed hij telkens in Spanje zijn eerste koersen van het jaar.