Het Wanty-scenario voor Italiaanse ploeg door het missen van Giro-wildcard: "Onrechtvaardig, een sportieve schande"

Wanty-Gobert kreeg vorig jaar geen ticket voor de Tour. In de Giro is er nu een gelijkaardige teleurstelling voor Androni Giocattoli-Sidermec. Net zoals Wanty-Gobert in de Tour vaak de ritten kleurt en dan ineens uit de boot viel, is het nu hetzelfde in de Giro voor Androni.

Vorig jaar was Androni nog de ploeg dat het meest in de aanval reed in de Giro. Dit jaar mag het dus niet meedoen. "Een onrechtvaardigheid, een sportieve schande", reageert een woedende Gianni Savio, de manager van Androni Giocattoli-Sidermec, bij Cyclingnews.

Had Androni dan echt recht op zo'n wildcard? "Eolo is een economische kracht, een sponsor van de Giro en investeert in de Giro. Als de organisator die vanuit een commercieel standpunt een wildcard geeft, is dat oké voor mij. Bardiani investeert ook in de Giro. Maar als je als organisator drie wildcards mag uitdelen, mag je er toch één geven op basis van prestaties."

HYPOCRIET

Overigens is het nog niet zeker dat Savio voort doet na dit jaar. "Na dertig jaar moet ik zeggen dat ik niet weet of ik doorga. Ik zeg niet dat ik wegga, maar ik zeg ook niet dat ik zeker doorga. Ik heb tijd nodig om na te denken, want de wereld waarin ik mij bevind is te hypocriet."