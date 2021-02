Intermarché-Wanty-Gobert heeft nieuwe technische partner gevonden: "Opvallen in peloton, veilig in het verkeer"

Bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zullen ze het seizoen doormaken met een nieuwe technische partner, namelijk het Tsjechische Force. Dit fietsonderdelenbedrijf zal de ploeg in het eerste jaar in de WorldTour voorzien van helmen en brillen.

Force stelt verschillende modellen ter beschikking om de renners tijdens de trainingen en wedstrijden op een aerodynamische en comfortabele manier veiligheid te bieden. De fluogele kleur, die reeds bij de kledij aanwezig is, is ook verwerkt in deze modellen.

Wielrenner Jan Hirt is alvast tevreden dat Intermarché-Wanty-Gobert met Force in zee gaat. "Het stemt me tevreden dat ik het uithangbord van een Tsjechische onderneming mag zijn. Force verwent ons met een uitgebreide keuze aan helmen en fietsbrillen. Met niet minder dan drie verschillende modellen heeft elkeen een helm en bril naar wens en kunnen we bovendien goed inspelen op de weersomstandigheden."

Our riders always stand out in the peloton & are safer in traffic thanks to their neon yellow Force helmets & glasses! 😎



Press release ⬇️

— Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) February 11, 2021

Ook in de flashy kleur die hiermee gepaard gaat, ziet Hirt voordelen op vlak van visibiliteit en veiligheid. "De fluo gele teamkleuren zorgen er niet enkel voor dat we goed opvallen in het peloton, maar ook veilig zijn in het verkeer tijdens onze trainingen."