Emiel Verstrynge kijkt uit naar cross in Eeklo, maar had heel graag in Maldegem gereden

Voor Emiel Verstrynge is de cross in Maldegem iets om naar uit te kijken, maar door de coronacrisis is de wedstrijd uitgesteld tot 2022.

Maldegem is voor Verstrynge iets om naar uit te kijken. “Al jaren kijk ik uit naar mijn eerste deelname in Maldegem”, zegt Verstrynge aan HLN. “Als klein ventje ging ik al supporteren. Toen dit seizoen begon, besefte ik snel dat het moeilijk zou worden om de cross in Maldegem coronaproof te organiseren. Het zal voor volgend jaar zijn.”

In Eeklo krijgt hij af te rekenen met heel wat tegenstanders. “Ik denk dat het parkoers er zaterdag helemaal anders bij zal liggen. Want we zijn in een andere periode van het jaar. Bovendien heeft het gesneeuwd. Zelf ben ik nog niet gaan kijken, maar ik hoorde van andere jongens dat de omloop wat anders in elkaar steekt. Zo is er een bult, die we moeten oplopen net voor de finish.”

In Brussel rijdt hij zondag niet. Sint-Niklaas en Oostmalle op 20 en 21 februari staan wel in de agenda. “Dat zal een beetje afhangen van hoe het in Eeklo gaat. Dankzij de honderd UCI-punten van het WK sta ik bij de start niet meer tussen plaats vijftig en zestig, maar dertigste of zoiets. Die punten van het WK neem ik mee naar de start van volgend seizoen. Alle andere punten vallen weg zodat ik op de ranking rond plaats twintig aan volgende crossseizoen zal beginnen.”