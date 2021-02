Mario Aerts ziet in Vuelta mogelijkheden voor Caleb Ewan

Het parcours voor de 76ste Ronde van Spanje, die van 14 augustus tot 5 september gereden wordt, is bijzonder zwaar als geheel.

De voorstelling van de Vuelta toont een wel zeer klassiek parcours. Voor de sprinters zijn er heel wat meer mogelijkheden dan vorig jaar.

“Vóór de eerste rustdag zijn er meer mogelijkheden”, zegt Mario Aerts, ploegleider van Lotto-Soudal. “In principe zijn het er dit jaar zes, maar ritten 13, 16 en 19 kunnen evengoed niet op een spurt eindigen. En dan heb ik het nog niet over de rit naar Albacete, waar de wind geweldig kan spelen.”

Aerts ziet ook mogelijkheden voor Ewan, maar koppelt er voorwaarden aan. “Als Caleb Ewan een etappe wint in de Giro én de Tour, dan start hij ook in de Vuelta. Al is deze ronde in zijn geheel nog zwaarder dan de editie van vorig jaar.”