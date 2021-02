Organisatie Gent-Wevelgem deelt wildcards uit: enkele Belgische ploegen zijn van de partij

Er hebben enkele Belgische ploegen een wildcard gekregen voor Gent-Wevelgem, want zo zijn Bingoal WB en Sport Vlaanderen-Baloise van de partij. Ook Alpecin-Fenix zal aan de start verschijnen.

Daarnaast starten ook B&B Hotels P/B KTM, Team Arkéa-Samsic en Total Direct Energie in Gent-Wevelgem. Voor de rest zal het deelnemersveld bestaan uit WorldTour-ploegen.

This is the team line-up for our 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣-edition of Gent-Wevelgem 👀 #GWEMen #GWE21 pic.twitter.com/LK2utYdI4L