Sprinters kunnen hart ophalen in Vuelta dit jaar: "Als Ewan wint in de Tour en Giro gaat hij ook naar Spanje"

Het nieuwe parcours van de Vuelta is er eentje die erg traditioneel lijkt: veel mogelijkheden voor sprinters en pittige bergetappes. Lotto-Soudal-ploegleider Mario Aerts ziet mogelijkheden voor zijn ploeg.

Vooral voor Caleb Ewan dan, al maakt hij ook een kanttekening. “In principe zijn het er dit jaar zes, maar ritten 13, 16 en 19 kunnen evengoed niet op een spurt eindigen. En dan heb ik het nog niet over de rit naar Albacete, waar de wind geweldig kan spelen. Als Caleb Ewan een etappe wint in de Giro én de Tour, dan start hij ook in de Vuelta.”

Na de kansen voor de sprinters volgen er een paar loodzware bergetappes. “Op het eerste gezicht heb ik nergens geitenpaadjes ontdekt en daar had de Vuelta de jongste jaren nochtans een patent op. Dat lijkt me dus alleszins een verbetering”, zegt Aerts in Het Nieuwsblad. “Al is deze ronde in zijn geheel nog zwaarder dan de editie van vorig jaar.”