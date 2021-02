Tweede keer, goede keer voor Julian Alaphilippe? Opnieuw heuvelachtige etappe in de Tour de la Provence

De tweede etappe in de Tour de la Provence is al even onderweg en de renners krijgen vandaag opnieuw een heuvelachtige etappe voorgeschoteld. Zo wachten er opnieuw drie beklimmingen.

De renners krijgen een etappe van 170,6 kilometer voor de kiezen. De start van de tweede etappe is nog vrij rustig, want het peloton moet enkel over een beklimming van derde categorie, maar echt vlak is de etappe nooit.

In de finale wachten dan weer een beklimming van tweede categorie en één van derde categorie. Dan is het vlak tot aan de finish, maar net voor de eindmeet lijkt het opnieuw even omhoog te gaan. Pakt wereldkampioen Alaphilippe vandaag wel de zege?