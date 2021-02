Victor Campenaerts rijdt maar één koers als voorbereiding op de Omloop

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts verlegt de focus van het tijdrijden naar de weg. Een beetje uit noodzaak eigenlijk.

De weg wordt belangrijk voor Victor Campenaerts. Toch heeft hij met de Clasica Almeria op zondag slechts één voorbereidingswedstrijd op de Omloop Het Nieuwsblad. “Ik moet voor dat tripje over en weer naar Spanje wel maar liefst vijf covid-tests ondergaan”, zegt hij aan Sporza.

Campenaerts had de ambitie om beste tijdrijder van de wereld te worden, maar vreest de concurrentie van Filippo Ganna, Wout van Aert en Remco Evenepoel niet aan te kunnen. “Daarvoor is mijn motor iets te beperkt.”

Het tijdrijden wordt alsmaar populairder, maar de concurrentie is moordend. “Vorig jaar brak ik het tijdritrecord van Fabian Cancellara in Tirreno-Adriatico, maar Ganna reed over hetzelfde traject nog eens twee seconden per kilometer sneller. Moet je dan blij zijn of ontgoocheld?”

En dus gaat Campenaerts veel meer naar de weg kijken en alternatieve methodes uitproberen. "Meer gericht pieken en minder koersdagen kan het niveau verhogen. In atletiek, zwemmen en triatlon werken ze al langer zo. Wielrenners denken nog vaak volgens de oude stempel, hoewel Ineos al bewezen heeft dat het ook anders kan.”