Voorlopig geen Belgische crossen op internationale veldritkalender

De Internationale Wielerunie UCI maakte donderdag na de Wereldbeker ook de internationale veldritkalender bekend, maar daarop stonden geen Belgische crossen.

Het was toch even schrikken. Geen Belgische crossen op de internationale veldritkalender, maar daar is een reden voor.

Er zijn te veel kandidaten, maar er zitten enkele weekends in die iedereen niet wil nemen. Geen enkele organisator wil bijvoorbeeld eind september iets organiseren, omdat dan het WK op de weg gereden wordt.

In oktober vallen twee zaterdagen af door de wereldbeker in de Verenigde Staten. Ook de kerstvakantie, met start op 25 december, valt bijzonder lastig. Op het einde van de kerstvakantie valt ook het BK nog.