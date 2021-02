Campenaerts weer even veilig: Kai Reus gaat werelduurrecord niet aanvallen

Kai Reus heeft besloten dat hij dan toch geen gooi zal doen naar het werelduurrecord dat nu op naam staat van Victor Campenaerts. De coronamaatregelen worden als schuldige naar voren gebracht.

Het uurrecord van Campenaerts bedaagt 55,089 kilometer en de Nederlander Reus had daar graag 56km van gemaakt. Met het project "56.000" wou hij een gooi doen naar het werelduurrecord.

"Maar nu is het niet meer realistisch", vertelt projectleider Albert De Jong. "Door de huidige COVID-situatie moeten we dit pijnlijke beslissing nemen. We hebben vanaf oktober een nieuw programma gemaakt om hem klaar te stomen maar door de tweede lockdown vervielen de baantrainingen en moest de poging steeds verder uitgesteld worden", klinkt het.

"De omstandigheden zorgen ervoor dat onze droom ook effectief een droom zal blijven", besluit projectleider De Jong.