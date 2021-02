Coronabesmetting zorgt voor domper: dan toch geen Peter Sagan in Vlaams openingsweekend

Bora-Hansgrohe laat weten dat Peter Sagan er niet bij zal zijn in het openingsweekend van het Vlaamse wielerseizoen. In 2020 liet Sagan de voorjaarsklassiekers bewust links liggen. Dit jaar was de Slovaak wel van plan om mee te doen aan de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Het was alvast een prettig vooruitzicht om Peter Sagan nog eens te zien koersen in deze Vlaamse eendagswedstrijden. Dat gaat dus niet door. Recent heeft Sagen positief getest op het coronavirus en moest hij in quarantaine. Bij Bora-Hansgrohe willen ze nog verder onderzoek doen om na te gaan in welke mate die coronabesmetting het lichaam van Sagan aangetast heeft. Hierdoor zal hij dus zeker nog niet koersen op 27 en 28 februari, wanneer de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne op de kalender staan. EX-WINNAAR KUURNE Peter Sagan is een ex-winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne. In 2017 won hij in een sprint met vijf voor Stuyven en Rowe. De naam van de Slovaak staat nog niet op de erelijst van de Omloop Het Nieuwsblad.