Ander aspect in veiligheidsdebat komt aan het licht: "Geen vertegenwoordigers vrouwenpeloton in veiligheidscommissie"

Er is al veel gezegd en geschreven over de veiligheid in de koers en het afgelasten van de 'supertuck' en 'puppy pose'. Opmerkelijk: deze beslissingen werden genomen na overleg tussen mannelijke vertegenwoordigers, terwijl de regels ook van toepassing zijn in het dameswielrennen.

De TCA (The Cyclists' Alliance) en UNIO, die het opnemen voor de belangen van respectievelijk de rensters en de teams, waren tot dusver niet officieel erkend. Daarom werden zij ook niet betrokken bij de discussies over de nieuwe veiligheidsregels. "Er zijn momenteel geen vertegenwoordigers van vrouwenpeloton in de veiligheidscommissie die aan het einde van vorig jaar opgericht is", zegt Ashleigh Moolman-Pasio aan Cyclingnews. " In de volgende maanden zal dat wel het geval zijn. Er waren geen vrouwen betrokken bij het beslissen over het bannen van de 'supertuck'-en 'voorarmen op het stuur'-posities." RESPECT VOOR TRENTIN EN GILBERT Bij de mannen neemt onder andere Trentin de vertegenwoordiging van het peloton voor zijn rekening. "Ik heb recent een gesprek gehad met Matteo Trentin en ik heb veel respect voor hem. Hij heeft zeker zijn verantwoordelijkheid genomen bij het vertegenwoordigen van het mannenpeloton, samen met Philippe Gilbert."