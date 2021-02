Belgian Cycling bevestigt: zeker nog anderhalve maand geen jeugdwedstrijden

Geen prettig nieuws voor de fietsende jeugd in ons land en dat is niet voor het eerst. Belgian Cycling bevestigt wat reeds in de lucht hing, namelijk dat er niet snel wielerwedstrijden voor de jeugd in ons land georganiseerd zullen worden.

Hetzelfde geldt overigens voor amateurwielrenners. Het wegseizoen in de koers is opnieuw begonnen en zal vanaf eind februari voor de elite ook België aandoen. Voor de jeugd en amateurs kan hiervan dus nog geen sprake zijn. ALLEEN PROFESSIONELE WEDSTRIJDEN MOGELIJK "De federale regering en de regeringen van de deelstaten beslisten in het Overlegcomité dat het besluit van 28 oktober 2020 verlengd wordt. Tot 1 april 2021 zijn daarom alleen professionele wedstrijden mogelijk, mits toestemming van de bevoegde minister en in overleg met de experten", luidt de verklaring van Belgian Cycling. Profcompetitie is dus toegestaan, in tegenstelling tot competitie voor lagere niveaus. ""Voor de wegcompetitie gaat het om de wedstrijden van de nationale en de internationale UCI-kalender waarin WorldTeams startrecht hebben. Alle andere wedstrijden worden tot 1 april geannuleerd."