Geen verrassing: drie Spaanse wildcardteams vervoegen de deelnemerslijst in Vuelta

Nadat de Giro eerder zijn wildcards uitdeelde, heeft nu ook de Vuelta dat gedaan. Weinig verrassend gingen de drie wildcards naar drie Spaanse ploegen. De organisatie geeft het Spaanse wielrennen zo de kans om zich te manifesteren in de ronde van het eigen land.

In totaal zullen er 23 ploegen aan de start staan in de Vuelta, met daarbij ook de Belgische teams Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal, Intermarché-Wanty--Gobert en Alpecin-Fenix. Die laatste ploeg heeft automatisch startrecht als beste ProTeam uit 2020.

De 3 laatste tickets voor de Ronde van Spanje gaan naar Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA en Euskaltel-Euskadi. De ploeg met de naam Burgos moest er haast wel bij zijn, want de Vuelta gaat uitgerekend van start in Burgos op 14 augustus. De Vuelta zal worden afgerond met een tijdrit naar Santiago de Compostella op 5 september.

PRIMEUR VOOR HET VERNIEUWDE EUSKALTEL

Caja Rural, met onder andere snelle man Aberasturi in de ploeg, is eveneens een vast klant in het Vuelta-peloton. Voor het vernieuwde Euskaltel-Euskadi zal het de eerste keer zijn dat het aan de Vuelta mag meedoen. Dit is een andere ploeg dan het Euskaltel dat ophield met bestaan in 2013.