'Experts' Merlier en Keukeleire over Covid-19: "Als Sagan even ziek geweest is als ik, kan hij niet top zijn in klassiekers"

Zowel Tim Merlier als Jens Keukeleire hebben er al mee te maken gehad, met Covid-19. Alle twee zijn ze besmet geweest. Ook Peter Sagan kampt met het virus. Is het mogelijk om er snel van te herstellen en nadien weer goed te presteren?

Dat zal voor iedereen anders zijn. Merlier en Keukeleire kunnen enkel hun ervaringen delen. "Ik ben een week enorm moe geweest", zegt Tim Merlier in HLN. "Ik had geen kracht om iets te doen. Op mijn eerste ritje was ik slechter dan een wielertoerist." Hij sleepte het ook met zich mee in het veldritseizoen. "Uiteindelijk had ik drie à vier weken achterstand."

© photonews

"Ik ben nog nooit zo ziek geweest in mijn leven", getuigt Keukeleire. "En het was niet gedaan toen de koorts weg was. Eerst heb ik twintig dagen niet gefietst om mijn lichaam de tijd te geven om te herstellen, daarna ben ik zachtjes herbegonnen. Dat ging goed, tot ik de eerste serieuzere training ging doen. Ik ben halfweg moeten stoppen. Pas begin juni voelde ik dat het oké was, dat is twee maanden nadat ik ziek was geworden."

CAMOUFLEREN

En het geval-Sagan, wat denken ze daar van? "Hoe zwaar is hij ziek geweest? Hoelang is hij van de fiets moeten blijven? Hoe gaat dat bij die spuertalenten? Van Aert en Van der Poel halen ook veel sneller een hoog niveau dan ik. Misschien kan Sagan ook beter camoufleren dat zijn voorbereiding niet perfect was", probeert Merlier het in te schatten.

Keukeleire maakt zijn eigen redenering. "Als Sagan even ziek geweest is als ik, dan kan hij niet top zijn in de klassiekers, maar misschien viel het bij hem wel mee. Mijn ploegmaat Magnus Cort Nielsen heeft ook corona gehad, en tien dagen later was hij alweer topfit."