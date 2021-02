Dit parcours moet Van Aert afleggen om titel in Sanremo te verdedigen: Turchino-pas noodgedwongen vervangen

Op 20 maart mag Wout van Aert proberen om voor het tweede jaar op rij Milaan-Sanremo te winnen. De editie van 2020 voert het peloton langs enkele traditionele klimmetjes. De Turchino-pas, die zal dan weer niet aangedaan worden.

Die werd onlangs geblokkeerd door een aardverschuiving en zal vervangen worden door de Colle di Giovo. Het aantal af te leggen hoogtemeters zakt zo niet enorm. Nadien volgen ook nog de Capi, de Cipressa en de Poggio. De finish ligt zoals steeds op de Via Roma.

❗#Savethedate: 20/03/2021 Milano-Sanremo powered by @eolo_it ❗Ecco a voi il percorso della 112^ edizione della Milano-Sanremo! | Here the route of the 112th edition of Milano-Sanremo powered by EOLO. #MilanoSanremo pic.twitter.com/A7ln2x6CZP