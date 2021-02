Meteen een Belg in de aanval in de eerste etappe van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Vandaag is de eerste etappe van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var op gang getrapt. De klassementsrenners krijgen meteen de kans om zich te tonen, want er staat al een aankomst bergop op het programma.

De eerste etappe is al een tijdje onderweg en er zijn vijf aanvallers, waaronder één landgenoot. Zo zit Otto Vergaerde van Alpecin-Fenix in de kopgroep. ook Flavien Maurelet, Oscar Cabedo, Jérémy Leveau en Tom Wirtgen zijn erbij. Uiteraard is het vooral uitkijken naar de finale, want de renners moeten maar liefst drie keer over de Col du Gourdon. De beklimming moet ook op het einde gedaan worden, waardoor er dus een aankomst bergop op het programma staat.