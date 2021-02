Johan Museeuw duidelijk: "Hij kan de Omloop winnen" en "Dat was in mijn tijd zo en dat is nu nog altijd zo"

Johan Museeuw blikt vooruit op het nieuwe wielerseizoen. Hij schat de kansen in van Deceuninck-QuickStep in de Omloop.

Volgens Museeuw is Julian Alaphilippe één van de grote favorieten. “Hij rijdt in een Belgische ploeg, hij heeft een appartement in Ronse, hij is heel graag in Vlaanderen. En waar Allaphilippe graag is, wil hij graag winnen. Ja, hij kan de Omloop winnen.”

Al ziet Museeuw wel een probleem voor Deceuninck-QuickStep. “Een opvallende vaststelling wel: die ploeg heeft het altijd moeilijk om de Omloop te winnen. Dat was in mijn tijd zo en dat is nu nog altijd zo. Maar ik zie veel gretigheid. En hoofdsponsors Deceuninck en QuickStep zijn Vlaams. Dat speelt toch wel mee.”

Volgens Museeuw kan het echter wel zijn dat iemand van Deceuninck-QuickStep wint en dat moet daarom niet Alaphilippe zijn. “Alaphilippe is de kopman, maar de rest kan evengoed winnen. Het zijn allemaal kandidaat-winnaars.”