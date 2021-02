Deceuninck-Quick-Step maakt selectie bekend voor GP Le Samyn: drie Belgen en Mark Cavendish staan aan de start

Deceuninck–Quick-Step start met ambitie aan de GP Le Samyn. Er verschijnen namelijk enkele sterke renners voor de Belgische wielerploeg aan de start van de klassieker. Zo is onder meer de Britse sprinter Mark Cavendish van de partij.

Met Tim Declercq, Stijn Steels en Bert Van Lerberghe starten er ook drie Belgen voor Deceuninck–Quick-Step. Daarnaast zijn ook Florian Sénéchal, ex-winnaar van de GP Le Samyn, Alvaro Hodeg en Jannik Steimle opgenomen in de selectie.

Former winner of the race @flosenech and best sprinter of all time @MarkCavendish will be in action for #TheWolfpack next week, at Le Samyn: https://t.co/dYidGYzsUr pic.twitter.com/GHGk9UVqBp