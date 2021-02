Twee Belgische renners van Alpecin-Fenix moeten in quarantaine in Verenigde Arabische Emiraten, Mathieu van der Poel kan wel naar huis

Maandag heeft Alpecin-Fenix besloten om uit de UAE Tour te stappen. Er was namelijk één staflid besmet met het coronavirus en voor de veiligheid van al de renners namen ze het zekere voor het onzekere.

Voor Mathieu van der Poel was het uiteraard wel slecht nieuws. De Nederlander had de eerste etappe gewonnen en kon dan ook met de leiderstrui aan de tijdrit starten. Net voor de start raakte dus echter bekend dat Alpecin-Fenix uit de wedstrijd zou stappen.

Van der Poel heeft nu wel goed nieuws gekregen, want volgens Sporza mag de Nederlander gewoon naar huis vertrekken en moet hij niet in quarantaine. Gianni Vermeersch en Jonas Rickaert zijn wel in nauw contact geweest met het staflid en moeten dus een tijdje in quarantaine in de Verenigde Arabische Emiraten.