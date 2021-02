Bingoal WB testte de nieuwe fietsen op de Vlaamse kasseien

Bingoal verkende het parcours van de Omloop met de nieuwe De Rosafietsen. Ze lijken klaar voor het grote werk.

Het nieuwe materiaal lijkt alvast aan de wensen te voldoen. "Op kasseien fietsen blijft speciaal. We koersen dit seizoen met nieuw materiaal en dat wilden we toch nog eens uittesten", zegt sportdirecteur Sébastien Demarbaix. "Onze renners waren al aan het werk in Frankrijk in Spanje en daar vind je die typische Vlaamse kasseien niet. Wij kenden alvast geen problemen, hopelijk is dat zaterdag ook het geval. Wij zijn klaar voor het openingsweekend."

Dinsdag stond de verkenning op het programma. "Voor zaterdag staan Sean De Bie, Milan Menten, Dimitri Peyskens, Ludovic Robeet, Luc Wirtgen, Joel Suter en Arjen Livyns op de lijst. Die kern reed vandaag zowat 150 kilometer op het parcours van de Omloop. Enkel Livyns mocht wat minder hooi op de vork nemen nadat hij al actief was in La Marseillaise, de Ster van Bessèges en de Tour des Alpes."