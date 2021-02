Jolien D'hoore rijdt haar laatste Omloop: "Ik weet wel wat ik dit seizoen nog wil winnen"

Jolien D'hoore begint zaterdag met de Omloop Het Nieuwsblad aan het laatste seizoen uit haar carrière. "Ik denk er niet te veel aan dat het mijn laatste seizoen is", klonk het bij D'hoore op de virtuele teampresentatie van Team SD Worx.

"Ik ben niet aan het aftellen. Ik probeer er nu gewoon van te genieten en kijk er vooral naar uit om te koersen. Ik geniet er echt van om op de kasseien te rijden, en niet meer in de Spaanse heuvels die we op stage hebben aangedaan."

De Olympische Spelen blijft het doel van het jaar. "Als ik moet kiezen tussen de Ronde van Vlaanderen winnen of een gouden medaille met Lotte behalen op de Spelen, dan zou ik toch voor het laatste kiezen. Het is het hoogste dat je kan bereiken als sporter. Al moet ik toch toegeven dat het een moeilijke keuze is."

Dinsdag stond nog een kleine verkenning van het slot van de Omloop Het Nieuwsblad gepland. "Ik kijk echt uit naar de Omloop. Gelukkig kunnen de koersen ondanks de coronacrisis plaatsvinden, al gebeurt dat jammer genoeg zonder publiek. Na ons trainingskamp in Spanje is ons team klaar voor de koersen. We kijken er naar uit. Chantal Blaak, Anna van der Breggen en Jolien D'hoore zullen in de nabije toekomst stoppen. Maar we hebben enkele jonge rensters die nog in hun schaduw kunnen groeien."