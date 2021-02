Devenyns en Serry gaan voor Deceuninck-Quick.Step Franse klimkoersen betwisten: "Allebei zware koersen"

Het is niet enkel in Vlaanderen dat er dit weekend gekoerst zal worden. Devenyns en Serry trekken met Deceuninck-Quick.Step naar Frankrijk. Daar staan zaterdag en zondag respectievelijk de Ardèche Classic en de Drôme Classic op het menu.

Deceuninck-Quick.Step komt met exact dezelfde selectie in beide wedstrijden aan de start. Dries Devenyns en Pieter Serry zijn de twee Belgen van dienst. Voorts zal Deceuninck-Quick.Step vertegenwoordigd worden door Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Josef Černý, Mikkel Honoré en James Knox.

KLIMMERSBENEN

Voor zowel Devenyns als Serry zijn deze Franse eendagskoersen de eerste wedstrijden van het seizoen. Ze zullen meteen kunnen laten zien of hun klimmersbenen zo vroeg in het seizoen al in orde zijn. Een goede Devenyns en Serry kunnen zeker van waarde zijn voor renners als Bagioli en Knox.

"Het zijn allebei zware, maar ook mooie koersen", zegt sportdirecteur Davide Bramati. "Door het uitdagende parcours breekt de koers meestal vroeg open. We hebben een mix van jonge en ervaren renners. Dit geeft ons het vertrouwen dat we zullen kunnen meedoen op de momenten die er toe doen."