Gilbert ziet sterker Lotto dit jaar en moet met de beteren mee kunnen in Omloop: "Conditie niet top, maar wel redelijk"

De laatste vijf keer dat Philippe Gilbert de Omloop uitreed, finishte hij vier keer bij de beste tien. Bovendien is 'Phil' ook nog eens tweevoudig winnaar van de Vlaamse eendagkoers. Grote taal spreekt hij nog niet, maar hou hem toch maar in de gaten.

"Het is een mooie koers, op een mooi parcours. De ambitie is er", wil Gilbert er zeker het beste van maken. Zijn eerste overwinning in de Omloop dateert van 2006. Zege nummer twee kwam er in 2008. "De eerste keer dat ik won was het maar een solo van acht à negen kilometer, de tweede keer was het heel mooi. Dat was een heel mooie inspanning."

Gilbert is er ook van overtuigd dat hij dat nog in zich heeft, om van heel ver weg te rijden van het peloton en voorop te blijven. "Mijn zeges in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn nog niet zo lang geleden." Fysiek is het dit seizoen voor hem vooral kwestie van de knie helemaal te laten genezen en op 100% te kunnen koersen. "Ik heb elke week iets minder last aan de knie. Dat werkt motiverend en doet plezier."

Om te winnen moet je echt in topvorm zijn

Wat mogen we precies van hem verwachten in de Omloop van 2021? "Ik kom aan de start met een conditie die niet top is, maar wel redelijk. Top tien rijden is altijd mooi. Ik heb de basisconditie om bij de eersten te eindigen. Om te winnen moet je echt in topvorm zijn. Ik denk niet dat dat het geval is."

Als Lotto niet wint met Gilbert, kan het misschien wel lukken met iemand anders. Gilbert is alvast te spreken over de indruk die het team maakt in dit seizoensbegin. "We zijn beter gewapend dan vorig jaar. In het algemeen beschikken we over een sterkere ploeg."