Wordt het nog spannend in UAE Tour? Pogacar krijgt tijdsstraf aangesmeerd

Tadej Pogacar is bijna zeker van de eindoverwinning in de UAE Tour. Maar de Sloveen zal toch attent moeten blijven in de laatste etappe want zijn voorsprong op eerste achtervolger Yates is geslonken na een tijdsstraf van de jury.

Het algemeen klassement van de UAE Tour ligt normaal gezien al in een beslissende plooi. Na aanomsten bergop op de Jebel Jais en de Jebel Hafeet zijn er enkel nog vlakke etappes in de woestijn. Maar net zoals in de eerste etappe, kan er altijd een scheur ontstaan tijdens waaiers. De renners rijgen bijna constant in open woestijnvelden waar de wind vrij spel heeft. En dus zal Tadej Pogacar nog moeten oppassen om zijn leidersplaats in de UAE Tour niet meer uit handen te geven. Zijn voorsprong op Adam Yates bedroeg 45 seconden maar is teruggeschroefd tot 35 seonden nadat de jury hem een straf had gegeven. In het communiqué van de wedstrijdjury staat dat Pogacar een andere renner heeft geduwd waardoor hij een tijdsstraf krijgt en een boede van 200 Zwitserse Frank.